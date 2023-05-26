Глава генштаба США Марк Милли объяснил, почему вопрос F-16 для Украины сейчас менее актуален, чем тема укрепления ПВО.

Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам заседания "Рамштайна" (Контактной группы по военной помощи Украине).

Милли сказал, что это "лучший и самый быстрый способ лишить Россию превосходства в воздухе".

Он привел пример, что десять самолетов F-16 - это миллиард долларов с затратами на содержание еще в размере одного миллиарда.

"Итак, мы говорим о двух миллиардах долларов за десять самолетов. У русских есть тысячи истребителей четвертого и пятого поколений. Так что, если вы собираетесь конкурировать с Россией в воздухе, вам понадобится значительное количество истребителей четвертого и пятого поколений", - заявил он.

По словам генерала, "в будущем у F-16 есть своя роль". Но "потребуется значительное время, чтобы создать (в Украине - Ред.) военно-воздушные силы того размера, размаха и масштаба, которые необходимы".

Напомним, Столтенберг заявил, что решение о поставках Украине западных истребителей ещё не принято.

Между тем министр ВВС говорил, что США планируют в ближайшие месяцы отправить F-16 в Украину.