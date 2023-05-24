Решение о поставках Украине западных истребителей ещё не принято.

Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг на форуме фонда Маршалла в Брюсселе.

Это будет зависеть от того, как развивается военная ситуация на земле, заявил он.

Напомним, накануне в Пентагоне заявили, что поставки F-16 Украине планируются в долгосрочной перспективе, а не для наступления.

А в ВСУ сообщили, что обучение украинских пилотов на F-16 пока еще не началось, но подготовка уже идет.

Война в Украине идет уже 455-й день. Мы следим за новостями 24 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 454-го дня войны. В Белгородской области РФ объявили об отмене режима контртеррористической операции. Тем самым российские власти как бы подчеркивают, что прорыв ликвидирован. Очевидно, что в РФ хотят сейчас обозначить, что в истории с прорывом поставлена точка, и постараются не заострять на ней внимание. Видимо, поэтому официальные лица в РФ крайне скупо комментировали ситуацию в Белгородской области. Также появились данные о том, что процессы по передаче Украине истребителей F-16 были запущены раньше, чем об этом стало известно официально.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует атаку в Белгородской области.