Дания и Нидерланды возглавили европейскую группу по обучению украинских пилотов на F-16.

На саммите "Рамштайна" глава Пентагона Ллойд Остин поблагодарил эти страны и заявил, что министры обороны этих двух государств в ближайшие недели вместе с США и другими союзниками будут работать над разработкой плана подготовки пилотов.

"Это будет серьезный процесс, но благодаря координации в рамках нашей контактной группы, это станет возможным", - сказал Остин.

Он отметил, что Норвегия, Бельгия, Португалия и Польша уже предложили свою помощь в тренировке украинских летчиков.

По словам главы Пентагона, программу должны подготовить быстро, чтобы пилоты уже в ближайшие недели приступили к освоению F-16.

Напомним, первая программа обучения украинских пилотов пилотированию истребителей F-16 пройдет в Великобритании, которая сама такими самолетами не располагает. Об этом сообщило издание Foreign Policy со ссылкой на источники.

Ранее мы писали, что глава Пентагона Ллойд Остин на заседании "Рамштайн" заявил, что союзники выделят Украине военную помощь на 65 миллиардов долларов.