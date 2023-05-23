Италия вряд ли будет готовить украинских летчиков на истребители F-16, несмотря на заявления премьер-министра Джорджи Мелони.

Об этом сообщает La Repubblica.

По информации издания, последний итальянский пилот поднимал F-16 в воздух 11 лет назад, и вряд ли под украинцев будут искать ветеранов.

Напомним, что Мелони на саммите G7 в Хиросиме заявила, что Рим рассматривает совместно с союзниками возможность обучения украинских пилотов на военных самолетах западных образцов. Она заговорила об этом, комментируя вероятность обучения украинских летчиков именно на истребителях F-16.

Ранее министр обороны Испании сообщила, что они не будут поставлять Украине F-16 банально потому, что у них нет на вооружении этих истребителей.

При этом издание Handelsblatt пишет, что США перекладывают на Европу ответственность за отправку Украине истребителей F-16. Решение США по истребителям F-16 возлагает ответственность на Европу. Поскольку сами США отправлять истребители F-16 Украине не намерены, президент Джо Байден по-прежнему исключает такой вариант.

Война в Украине идет уже 454-й день. Мы следим за новостями 23 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 453-го дня войны. Главная новость дня - прорыв воюющих на стороне Украины россиян в Белгородскую область РФ. Украина заявляет, что не имеет отношения к происходящему, а атаку ведут российские добровольцы с целью строительства "линии безопасности для защиты граждан Украины". Из других важных новостей этих суток - ракетный удар по Днепру. Многие в городе говорят, что он был наиболее массированным за весь период войны.

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