Пентагон с 2018 года недосчитался одного миллиона запчастей к истребителям пятого поколения F-35 на $85 млн, которые хранятся по всему миру.

К таким выводам пришли в главном бюджетно-контрольном управлении США, передает Daily Sabah.

Отмечается, что минобороны не контролирует или не ведет учет запчастей, что не дает возможность фиксировать их запасы в реальном времени.

При этом реальная стоимость утерянных компонентов может быть еще выше.

Общие затраты на данную программу оцениваются более чем в 1,7 триллиона долларов в течение жизненного цикла программы.

Среди потерянных запчастей есть и такие важные компоненты, как двигатели, колеса и шасси, крепежные детали и винты.

Публикация отчета происходит на фоне дискуссии Пентана и основного подрядчика, компании Lockheed Martin, относительно будущей цепочки поставок и нового контракта на ближайшие несколько лет.

Ранее сообщалось, что Пентагон завысил стоимость поставленного Украине оружия на три миллиарда долларов. Это ошибка, которая открывает возможность отправки в Киев большего количества оружия, отмечают журналисты.