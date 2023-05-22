Телеграм-каналы сообщили, что около Пентагона в Вашингтоне произошел взрыв и опубликовали некое фото.

"Что вызвало взрыв, пока что неясно. Официального подтверждения пока что не было", - писали паблики.

Однако вскоре спикер Пентагона сообщил журналистам, что никакого взрыва не было. А твиттер-аккаунт, сообщивший об этом, удалил твит, написал журналист Вальтер Блумберг.

По одной из версий - фото старое, 2001 года. По другой - сгенерировано нейросетью или фотошоп.

Ранее сообщалось, что в Милане прогремел взрыв. Местная полиция сообщила, что загорелся фургон, после чего огонь охватил еще несколько соседних автомобилей, аптеку и квартиры в соседнем доме.

Также мы писали, что в апреле огромное чёрное облако накрыло Стамбул. Оно на пять минут закрыло солнце, и в городе стало внезапно темно, как ночью.

Тем временем война в Украине идет уже 453-й день. Мы следим за новостями 22 мая в своем онлайне.

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