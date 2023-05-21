В воскресенье, 21 мая, в итальянском Сан-Северо прошел традиционный фестиваль фейерверков.

Соответствующие кадры появились в Telegram-каналах.

На видео можно заметить, что петарды и салюты взрываются прямо в толпе.

Сан-Северо известен своим ежегодным праздником, который проводится в третье воскресенье мая. Названный "La Festa del Soccorso" ("Фестиваль помощи"), он проводится в честь святых покровителей Сан-Северо - Мадонны дель Соккорсо, святого Аббата Северинуса и святого Северуса Бишопа.

Во время этого фестиваля в Сан-Северо устраивают ночные и дневные фейерверки в честь Мадонны, при этом дневной фейерверк является главной достопримечательностью. По улицам города расставлены чрезвычайно громкие цепи петард. Во многих случаях они простираются на километры.

Обычная практикой в этот день является обычай, когда молодые мужчины бегают вдоль петард в момент их взрыва на улицах. По этой причине Сан-Северо называют "городом фейерверков".

Ранее мы рассказывали, что несколько лет назад в США запустили самый большой в мире кроваво-красный фейерверк.

Тем временем в начале мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении контроля за использованием и оборотом пиротехнических изделий. Законопроектом запрещается использование и продажа фейерверков, салютов и петард.