Огромное чёрное облако, пришедшее неизвестно откуда, накрыло Стамбул. Видео
Во вторник, 18 апреля, огромное черное облако накрыло Стамбул, погрузив город во тьму.
Редкое атмосферное явление запечатлела камера видеонаблюдения
Облако на пять минут закрыло солнце, и в Стамбуле стало внезапно темно, как ночью.
Часто такие тучи состоят из крупных кристаллов и капель, поэтому через них не могут проникнуть лучи солнца. Именно из-за этого и создается такой зловещий эффект непроглядной темноты.
Ранее мы писали, что недавно на Камчатке в России проснулся вулкан Шивелуч. Был зафиксирован сильнейший за 60 лет выброс пепла: его облако поднялось на 20 километров и распространилось на 500 километров. В одном из поселков утром стало темно, как ночью, из-за пепла, которым было засыпана вся местность.
Также "Страна" сообщала, что в начале апреля на немецкий город Гамбург надвигалось ядовитое облако дыма, которое образовалось в результате пожара на складах в промышленном районе Ротенбургсорт. Сообщалось, что город был полностью затемнен. Жителям рекомендовали закрыть окна и не выходить без срочной необходимости на улицу.
Кроме того, мы публиковали фото розового неба в Антарктиде и рассказывали о причинах такого аномального явления. Ученые заявляли, что явление повлекло за собой резкое увеличение аэрозолей в стратосфере.