Во вторник, 18 апреля, огромное черное облако накрыло Стамбул, погрузив город во тьму.

Редкое атмосферное явление запечатлела камера видеонаблюдения

Облако на пять минут закрыло солнце, и в Стамбуле стало внезапно темно, как ночью.

Часто такие тучи состоят из крупных кристаллов и капель, поэтому через них не могут проникнуть лучи солнца. Именно из-за этого и создается такой зловещий эффект непроглядной темноты.

Ранее мы писали, что недавно на Камчатке в России проснулся вулкан Шивелуч. Был зафиксирован сильнейший за 60 лет выброс пепла: его облако поднялось на 20 километров и распространилось на 500 километров. В одном из поселков утром стало темно, как ночью, из-за пепла, которым было засыпана вся местность.

Также "Страна" сообщала, что в начале апреля на немецкий город Гамбург надвигалось ядовитое облако дыма, которое образовалось в результате пожара на складах в промышленном районе Ротенбургсорт. Сообщалось, что город был полностью затемнен. Жителям рекомендовали закрыть окна и не выходить без срочной необходимости на улицу.

Кроме того, мы публиковали фото розового неба в Антарктиде и рассказывали о причинах такого аномального явления. Ученые заявляли, что явление повлекло за собой резкое увеличение аэрозолей в стратосфере.