На индонезийском острове Ява произошло извержение вулкана Мерапи, который называют "вулканом Судного дня", поскольку последствиями его извержения могут стать климатические аномалии, кризисы в мировой экономике и голод.

Об этом сообщают в национальном агентстве по смягчению последствий стихийных бедствий.

Потоки лавы растеклись на расстояние 1,5 км от кратера. О пострадавших и разрушениях информации не приводится. Жителям близлежащих районов запрещено приближаться к вулкану на расстояние менее семи километров, а столб дыма поднялся на семь километров.

Сейчас извержение продолжается, местные экстренные службы предупреждают об опасности лавовых лавин и горячих облаков.

Мерапи считается наиболее активным из 130 вулканов в Индонезии. Он достигает почти 3 000 метров в высоту, а его название переводится как "гора огня". Крупные извержения Мерапи происходят в среднем каждые 7 лет, мелкие - примерно два раза в год.

Ранее мы писали, что в декабре прошлого года в Индонезии произошло извержение вулкана Семеру. Власти объявили максимальный уровень опасности.

Также "Страна" рассказывала, что в ноябре 2022 года на Гавайях начал извергаться Мауна-Лоа - крупнейший действующий вулкан в мире. Сообщают, что он завершил длительный период покоя.