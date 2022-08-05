В Исландии началось извержение вулкана Фаградальсфьядль на полуострове Рейкьянес.

Об этом сообщают исландские издания.

В последний раз извержение вулкана происходило в сентябре 2021 года.

Вулкан Фаградальсфьядль располагается в 30 км к юго-западу от столицы Рейкьявика.

"Магма вышла на поверхность на полуострове Рейкьянес впервые с сентября прошлого года", - пишут журналисты.

Кроме того, в сети появилось видео извержения вулкана Фаградальсфьядль.

Для Исландии характерна значительная вулканическая активность, так как на ней находятся несколько горно-вулканических систем. В 2010 году извержение вулкана Эйяфьядлайёкюдль привело к проблемам с авиасообщением над большей частью территории Западной Европы.

Ранее мы писали, что CNN опубликовало видео одного из самых мощных извержений вулканов на планете, произошедшего в водах у островов Тонга в Тихом океане. Вулкан выбросил такое большое количество водяного пара высоко в атмосферу, что это может временно нагреть поверхность Земли.

Также "Страна" сообщала, что пробуждение курильского вулкана Эбеко на острове Парамушир попало на видео.