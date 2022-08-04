CNN опубликовало видео одного из самых мощных извержений вулканов на планете, произошедшего в водах у островов Тонга в Тихом океане.

Соответствующие кадры появились в Сети.

Видео снято со спутника NASA. Сообщается, что вулкан выбросил такое большое количество водяного пара высоко в атмосферу, что это, вероятно, временно нагреет поверхность Земли.

Напомним, извержение вулкана в Тонга в начале этого года было в сотни раз мощнее атомной бомбы, сброшенной на японскую Хиросиму во время Второй мировой войны. В результате извержения был уничтожен вулканический остров к северу от столицы Тонга Нукуалофи, а из-за цунами частично оказались под водой два острова. Извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай сопровождалось сильными подземными толчками, которые распространились по всей южной части Тихого океана.

Также мы публиковали фото розового неба в Антарктиде. Сообщается, что небо стало розовым из-за извержения вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в Тихом океане. Ученые считают, что явление повлекло за собой резкое увеличение аэрозолей в стратосфере.