Вулкан Этна проснулся. Фото: twitter.com/EnzaTomasello

В четверг вечером, 10 февраля, на итальянской Сицилии извергся самый высокий и самый активный вулкан в Европе Этна, который просыпался и в прошлом году.

Об этом сообщает Reuters.

Извержение вулкана началось поздним вечером и было сосредоточено на юго-восточном кратере вулкана на высоте около 2900 метров. Пепел и дым, по информации Национального институту геофизики и вулканологии Италии, поднялся в небо на восемь километров вверх. Сообщений о пострадавших в следствии извержения не поступало.

Этна - это стратовулкан, самый высокий действующий вулкан Европы, его высота меняется в результате извержение и обрушений. Облака пепла от извержений Этны опасны для самолетов - пепел может попасть в реактивный двигатель.

Вулкан Этна извергается на Сицилии. Скриншот из твиттера

Вулкан Этна извергается на Сицилии. Скриншот из твиттера

Вулкан Этна извергается на Сицилии. Скриншот из твиттера

Напомним, вызвавшее цунами извержение вулкана в Тонга было в сотни раз мощнее атомной бомбы в Хиросиме.

Также сообщалось, что в сети показали видео, как извержение вулкана в Тихом океане вызвало волну цунами в Японии.

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