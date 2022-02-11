В четверг вечером, 10 февраля, на итальянской Сицилии извергся самый высокий и самый активный вулкан в Европе Этна, который просыпался и в прошлом году.

Об этом сообщает Reuters.

Извержение вулкана началось поздним вечером и было сосредоточено на юго-восточном кратере вулкана на высоте около 2900 метров. Пепел и дым, по информации Национального институту геофизики и вулканологии Италии, поднялся в небо на восемь километров вверх. Сообщений о пострадавших в следствии извержения не поступало.

Этна - это стратовулкан, самый высокий действующий вулкан Европы, его высота меняется в результате извержение и обрушений. Облака пепла от извержений Этны опасны для самолетов - пепел может попасть в реактивный двигатель.

Напомним, вызвавшее цунами извержение вулкана в Тонга было в сотни раз мощнее атомной бомбы в Хиросиме.

Также сообщалось, что в сети показали видео, как извержение вулкана в Тихом океане вызвало волну цунами в Японии.