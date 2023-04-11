Ученые-климатологи зафиксировали самую высокую в истории среднюю температуру поверхности мирового океана. С начала апреля средняя температура океана составляла 21,1°C , превысив предыдущий максимум в 21°C, установленный в 2016 году.

Об этом пишет The Guardian.

Согласно данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (Noaa), температура поверхности мирового океана достигла рекордно высокого уровня с момента начала спутниковых наблюдений.

В последние годы на понижение температуры мирового океана повлияло умеренное течение Ла-Нинья, возникавшее в южной части Тихого океана.

"Теперь тепло поднимается к поверхности океана, указывая на потенциальную модель Эль-Ниньо в тропической части Тихого океана в конце этого года", - говорится в сообщении.

Эль-Ниньо – это явление, противоположное Ла-Нинья.

Повышение температуры поверхности воды может увеличить риск экстремальных погодных условий: штормы, таяние ледников, что приведет к повышению глобального уровня моря. Также, резкое потепление может разрушать морскую флору и фауну и вызывать обесцвечивание кораллов на тропических рифах.

"Очевидно, что мы находимся в условиях быстрого потепления и мы постоянно будем видеть новые рекорды. Многие наши прогнозы предполагают Эль-Ниньо. Если это произойдет, новые рекорды будут не только в океане, но и на суше", - отметил ученый-климатолог Дитмар Домменгет.

Ранее мы писали, что Арктика переходит в состояние, которого не было 3 млн лет, и может растаять уже к 2030 году, ледники исчезают везде, уровень моря становится выше, и процесс необратим.

Также представитель президента США Джо Байдена и бывший госсекретарь Джон Керри заявил, что война в Украине ухудшит ситуацию с глобальным потеплением и климатом в мире.