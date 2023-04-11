На Камчатке в России 11 апреля проснулся вулкан Шивелуч. Уже зафиксировано сильнейший за 60 лет выброс пепла: его облако поднялось на 20 километров, засыпав соседний поселок Ключи.

Облако от вулкана распространилось на 500 километров.

Из-за пепла сегодня на Камчатке перекрывают дороги и закрывают школы, а жителям выдают маски. Облако движется на другие территории.

С 6 утра здесь стоял сильный гул и утром стало темно, как ночью. Телеграм-каналы публикуют фото и видео из поселка Ключи, где пеплом засыпало буквально всё, а также кадры самого извержения и 20-километрового столба пепла.

В ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю заявили о перекрытии дороги в Усть-Камчатском районе. Предупреждают, что облако пепла может дойти до Быстринского и Мильковского районов (уже дошло до Анавгая).

В Эссо, Анавгае, Козыревске и Майском медучреждения будут работать сегодня круглосуточно. Бригада медработников выдвинется в Ключи.

Специалисты говорят, что вулкану присвоен "красный" код авиационной опасности. А выпадение такого количества пепла в Ключах последний раз регистрировалось в 1964 году.

Как писала "Страна", в этом году американские климатологи прогнозируют второе подряд аномально жаркое лето в Европе.

Напомним, что этой зимой в Киеве зацвели сакуры из-за аномально высокой температуры.

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