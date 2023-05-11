В четверг, 11 мая, в центре Милана прогремел взрыв.

Об этом сообщает канал SkyTG24.

Местная полиция сообщила, что загорелся фургон, после чего огонь охватил еще несколько соседних автомобилей, аптеку и квартиры в соседнем доме.

По информации итальянских СМИ, взорвался фургон с кислородными баллонами. Пострадало по меньшей мере четыре человека.

В сети появились кадры густого черного дыма и горящих машин в миланском районе Порта Романа. На месте уже работают машины скорой помощи и пожарные.

Напомним, ранее сообщалось, что огромное чёрное облако накрыло Стамбул. Оно на пять минут закрыло солнце, и в городе стало внезапно темно, как ночью.

Также мы писали, что в Казахстане из-за взрыва газа обрушился подъезд многоэтажки.

Война в Украине продолжается уже 442-й день. Мы следим за новостями 11 мая в своем онлайне.

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