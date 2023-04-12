Италия представит план восстановления Украины 26 апреля.

Об этом сообщил глава МИД Италии Антонио Таяни после телефонного разговора с украиснкм министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

"Я нахожусь в постоянном контакте с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, принципиально важно защитить Запорожскую АЭС. 26 апреля мы представим план восстановления Украины", - сообщил Таяни в Twiter.

Война в Украине продолжается уже 413-й день. Мы следим за новостями 12 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 412-го дня войны. На фронте по-прежнему в центре внимания - бои за Бахмут. Российская регулярная армия действует на флангах, а "вагнеровцы" сосредоточены на продвижении внутри города. Украинские военные отмечают, что с приходом российских регулярных войск резко усилились артиллерийские обстрелы.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.