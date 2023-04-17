Утром, 17 апреля, в городе Жанаозен в Казахстане произошел взрыв газа в многоквартирном доме. В результате этого обрушился подъезд дома.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС Казахстана в Telegram-канале.

"По предварительной причине произошел взрыв газового баллона без горения с обрушением подъезда на площади 150 кв.м. (общая площадь дома 600 кв.м.). Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются", - сообщают в МЧС Казахстана.

По состоянию на 11:45 по местному времени из-под завалов спасатели достали живыми 4 человека и 4 погибших. Госпитализированными остаются 6 человек.

Под завалами все еще могут находиться люди, в том числе дети, работы по разбору продолжаются.

Ранее мы писали, что в результате взрыва газа в жилом доме в Кропивницком утром 23 марта пострадал один мужчина - владелец квартиры, где произошел взрыв. Взрывной волной разрушены межкомнатные перегородки в квартире, балкон, повреждены входные двери соседних квартир.

Также мы писали, что в центре Марселя сегодня ночью обвалился четырехэтажный жилой дом. Пострадали по меньшей мере пять человек, 80 жильцов эвакуированы. Под завалами могут быть люди.