В результате взрыва газа в жилом доме в Кропивницком утром 23 марта пострадал один мужчина - владелец квартиры, где произошел взрыв.

Об этом сообщает глава Кировоградской области Андрей Райкович у себя в Facebook.

Взрывной волной разрушены межкомнатные перегородки в квартире, балкон, повреждены входные двери соседних квартир. По предварительной информации – разрушения несущих конструкций нет.

Напомним, в Киеве 29-летний парень погиб от взрыва гранаты рядом с детской площадкой.

Также мы писали о том, что в конце февраля в Крыму взорвали железнодорожное полотно в окрестностях Симферополя.

Война в Украине продолжается уже 393-й день. Мы следим за новостями 23 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 392-го дня войны. Зеленский посетил позиции ВСУ на Бахмутском направлении, там он пообщался с военными и наградил их. По данным британской разведки, в последние дни ВСУ провели локальную контратаку западнее Бахмута, которая может ослабить давление на маршрут снабжения по трассе H32. Днем россияне ударили ракетами по жилым многоэтажкам в Запорожье, в результате пострадали десятки людей.

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