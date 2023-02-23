В аннексированном Крыму подорвали небольшой отрезок рельсового полотна железной дороги.

Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

По предварительным данным, в результате взрыва была повреждена часть железной дороги в 12 километрах от станции "Симферополь", в районе села Почтовое.

Из-за повреждений рельсов движение на ветке остановили. Всего было задержано три состава: один поезд Севастополь — Санкт-Петербург с 166 пассажирами, а также два пригородных электропоезда.

Осенью в Джанкое в результате взрыва были повреждены два дома и ранена девочка.

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