Состояние раненых в результате ракетного удара по аэропорту в Кропивницком, которое произошло 28 июля, остается стабильным. Врачи констатируют стабилизацию их состояния.

Об этом сообщает Кировоградская областная военная администрация в Telegram.

"Пострадавшие находятся на лечении, под пристальным наблюдением медицинских работников. Пока их жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении Кировоградской ОВА.

Напомним, в результате ракетного удара по Кропивницкому пять человек погибли, еще 25 получили ранения. Половина раненых - это военные, также пострадала авиация.

Ракеты попали в ангары Летной академии и компании "Урга".

Жизням всех пострадавших ничего не угрожает.

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