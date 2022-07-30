В Кропивницком сообщили о состоянии тяжелораненных после ракетного удара
Состояние раненых в результате ракетного удара по аэропорту в Кропивницком, которое произошло 28 июля, остается стабильным. Врачи констатируют стабилизацию их состояния.
Об этом сообщает Кировоградская областная военная администрация в Telegram.
"Пострадавшие находятся на лечении, под пристальным наблюдением медицинских работников. Пока их жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении Кировоградской ОВА.
Напомним, в результате ракетного удара по Кропивницкому пять человек погибли, еще 25 получили ранения. Половина раненых - это военные, также пострадала авиация.
Ракеты попали в ангары Летной академии и компании "Урга".
Жизням всех пострадавших ничего не угрожает.
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