Взрывы, которые сегодня слышали в Кропивницком, вызваны уничтожением взрывоопасных предметов на одном из полигонов Кировоградской области.

Об этом заявил глава ОВА Андрей Райкович.

"Сообщаю официальную информацию о взрывах, о которых так активно пишут Телеграмм-каналы. Переживать не следует. На полигоне, недалеко от областного центра, уничтожают взрывоопасные предметы. Эта работа запланирована еще на 5-7 дней. Поэтому прошу всех вас, сохраняйте покой. Паниковать не стоит. Но игнорировать сирены тоже", - написал Райкович в своем Телеграм-канале.

Ранее мы писали, что сегодня в рамках обязательной эвакуации из Донецкой области в Кропивницкий прибывают 256 человек, из них 58 - дети. А вчера вчера в рамках обязательной эвакуации из Донецкой области удалось вывезти 201 человека, они прибыли на поезде в Кировоградскую область.

Напомним, война в Украине продолжается уже 168-й день. "Страна" следит за главными новостями 10 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 167-го дня войны. Президент Владимир Зеленский призвал Запад полностью закрыть границы для россиян. Разведка Британии заявила, что за последние 30 дней РФ продвинулась под Бахмутом на 10 км, а на других участках Донбасса - не более чем на три км. На крымском военном аэродроме "Саки" под Евпаторией вчера произошли множественные взрывы с детонацией боеприпасов. Официально ни Киев, ни Москва о том, что за взрывами стоит Украина, не сообщали. Однако эту версию активно обсуждали в СМИ и соцсетях.

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