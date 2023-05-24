Официальный представитель Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер заявил, что американские военные начнут обучать украинцев работе с танками M1A1 Abrams "в течение следующей недели или около того".

Об этом сообщает "Голос Америки".

Кроме того, высокопоставленный военный источник, знакомый с ходом учений рассказал "Голосу Америки", что около 250 украинских военнослужащих прибудут на этой неделе в Германию для участия в учениях.

Украинцы будут тренироваться на 31 танке Abrams, которые прибыли в Германию в начале этого месяца по той же схеме обучения, что применялась когда США передавали машины Bradley и Stryker.

Ожидается, что обучение в Германии продлится около 10 недель и будет сосредоточено на том, как управлять танками, как маневрировать ими в общевойсковом бою и обслуживать эту технику, сказал источник.

Представители Пентагона заявляют, что также другая партия бронетехники в количестве 31 танка M1A1 Abrams проходит ремонт в Соединенных Штатах и будет доставлена в Украину к осени.

Ранее в Пентагоне сообщили, когда танки Abrams передадут ВСУ.

Также мы писали, что генерал США считает, что танки Abrams не решат исход войны в Украине.