Из-под завалов здания клиники после обстрела в Днепре достали тело мужчины. Таким образом погибших после ракетной атаки уже двое. Также на данный момент известно о 23 пострадавших.

Об этом сообщил губернатор Сергей Лысак.

По данным властей области, 21 раненый находится в стационаре, трое в тяжелом состоянии.

Погиб мужчина 69 лет, которых проходил мимо больницы в момент удара.

"По состоянию на эту минуту спасателям удалось локализовать пожар в медучреждении. Тушение продолжается", - заявил губернатор Сергей Лысак.

Ранее количество пострадавших оценивали в 16 человек. При этом четыре человека считались пропавшими без вести, сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Напомним, сегодня Днепр пережил атаку дронами и ракетами, есть повреждения. ГСЧС и полиция опубликовали фото после обстрела.

Война в Украине идет уже 457-й день. Мы следим за новостями 26 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 456-го дня войны. Вчера вернулись домой 106 украинских пленных - 8 офицеров, 98 солдат и сержантов с Бахмутского направления. Также вчера ночью по Украине была совершена масштабная атака дронами. Было запущено 36 "Шахидов", все они были сбиты. Часть из них долетела до Львова.

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Олеся Медведева в своем блоге также подводила итоги дня.

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