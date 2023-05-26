В Днепре в результате удара по поликлинике один человек погиб и 15 ранены.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский и опубликовал видео последствий обстрела.

"На месте идет ликвидация последствий обстрела и спасение пострадавших. Вовлечены все необходимые службы", - написал Зеленский.

Последствия прилёта в Днепр по медучреждению публикуют также местные телеграмм-каналы.

Пожар после прилета охватил 500 кв. м, сейчас спасатели ликвидируют возгорание, сообщил глава ОГА Сергей Лысак.

Также он опубликовал фото пожара.

Напомним, Зеленский заявил об одном погибшем и о 15 раненных в после удара по медучреждению в Днепре.

Напомним, сегодня Днепр также пережил атаку дронами и ракетами, есть повреждения. ГСЧС и полиция опубликовали фото после обстрела.

Тем временем война в Украине идет уже 457-й день. Мы следим за новостями 26 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 456-го дня войны. Вчера вернулись домой 106 украинских пленных - 8 офицеров, 98 солдат и сержантов с Бахмутского направления. Также вчера ночью по Украине была совершена масштабная атака дронами. Было запущено 36 "Шахидов", все они были сбиты. Часть из них долетела до Львова.

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Олеся Медведева в своем блоге также подводила итоги дня.

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