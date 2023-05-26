Полиция публикует видео первых минут после ракетного удара по Днепру. По состоянию на 16:00 в результате ракетного удара по медучреждению ранены 30 человек.

Об этом сообщил первый заместитель председателя ОВА Владимир Орлов.

Госпитализированы – 19 человек, из них двое детей. Четверо раненых лечатся амбулаторно.

Также известно о двух погибших и трех пропавших без вести. Паблики сообщали о трех погибших, но эта информация пока не подтверждается.

По словам Орлова, пострадали 12 домов ОСМД и ЖСК. На место аварий выехали специалисты, пока насчитывают более 120 выбитых окон в квартирах и местах общего пользования.

Напомним, сегодня Днепр пережил атаку дронами и ракетами.

ГСЧС и полиция опубликовали фото последствий обстрела.

Война в Украине идет уже 457-й день. Мы следим за новостями 26 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 456-го дня войны. Вчера вернулись домой 106 украинских пленных - 8 офицеров, 98 солдат и сержантов с Бахмутского направления. Также вчера ночью по Украине была совершена масштабная атака дронами. Было запущено 36 "Шахидов", все они были сбиты. Часть из них долетела до Львова.

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Олеся Медведева в своем блоге также подводила итоги дня.

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