За прошедшие сутки противник нанес 20 ракетных ударов. Дважды - по Днепру. Там сначала противник использовал семь ракет из комплексов С-300/С-400. Во второй раз – ударил по медицинскому заведению, использовав "Искандер".

Об этом говорится в сводке украинского Генштаба на утро 27 мая.

Также две российских зенитных управляемых ракеты попали по Авдеевке.

Кроме того, враг нанес 68 авиационных ударов, в частности, задействовал "Шахиды" по городам Мерефа и Изюм Харьковской области, а также применил управляемые авиационные бомбы по городу Авдеевка и поселку Нью-Йорк.

"На земле" за прошедшие сутки, произошло 25 боевых столкновений. Под Купянском вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки, под Северском - Белогоровки.

На Бахмутском направлении бои в районе Предтечиного.

Под Авдеевкой шли атаки в направлении Первомайского, южнее - в районе Марьинки.

Как писала "Страна", Константиновку в Донецкой области за день несколько раз обстреляли из артиллерии, ранена женщина.

Также в Донецке сообщали об обстреле НИИ в Калининском районе.

Война в Украине идет уже 458-й день. Мы следим за новостями 27 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 457-го дня войны. Вчера утром россияне ударили по медучреждению в Днепре, пострадали люди. Китай призвал Европу добиться немедленного прекращения огня и отдать России захваченные территории, и Украина, и Запад этот вариант отвергает.

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Олеся Медведева в своем блоге подводила итоги минувшего дня.