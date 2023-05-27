"Искандер" по Днепру, ракеты по Авдеевке, авиабомба по Нью-Йорку и 25 боев на земле. Сводка Генштаба ВСУ
За прошедшие сутки противник нанес 20 ракетных ударов. Дважды - по Днепру. Там сначала противник использовал семь ракет из комплексов С-300/С-400. Во второй раз – ударил по медицинскому заведению, использовав "Искандер".
Об этом говорится в сводке украинского Генштаба на утро 27 мая.
Также две российских зенитных управляемых ракеты попали по Авдеевке.
Кроме того, враг нанес 68 авиационных ударов, в частности, задействовал "Шахиды" по городам Мерефа и Изюм Харьковской области, а также применил управляемые авиационные бомбы по городу Авдеевка и поселку Нью-Йорк.
"На земле" за прошедшие сутки, произошло 25 боевых столкновений. Под Купянском вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки, под Северском - Белогоровки.
На Бахмутском направлении бои в районе Предтечиного.
Под Авдеевкой шли атаки в направлении Первомайского, южнее - в районе Марьинки.
Как писала "Страна", Константиновку в Донецкой области за день несколько раз обстреляли из артиллерии, ранена женщина.
Также в Донецке сообщали об обстреле НИИ в Калининском районе.
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