На Нью-Йорк Донецкой области противник сбросил авиабомбу ФАБ-250. Ранен один человек.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Пострадали три многоэтажки, ясли, амбулатория, кинозал и спортзал.

Напомним, ранее во время обстрела Нью-Йорка была ранена 14-летняя девочка и пятеро полицейских из эвакуационного авто.

Сегодня Россия выпустила по Украине 17 ракет и 31 БПЛА, есть прилеты в двух областях.

Также россияне атаковали беспилотниками Мерефу в Харьковской области, пострадало предприятие.

В Днепре снаряд РФ попал в поликлинику, после удара уже двое погибших и больше 20 раненных.

Тем временем война в Украине идет уже 457-й день. Мы следим за новостями 26 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 456-го дня войны. Вчера вернулись домой 106 украинских пленных - 8 офицеров, 98 солдат и сержантов с Бахмутского направления. Также вчера ночью по Украине была совершена масштабная атака дронами. Было запущено 36 "Шахидов", все они были сбиты. Часть из них долетела до Львова.

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Олеся Медведева в своем блоге также подводила итоги дня.

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