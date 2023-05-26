В пятницу, 26 мая, Константиновка Донецкой области была обстреляна несколько раз. Ранена женщина.

"С обеда по городу периодически прилетает. Константиновка под обстрелами", – сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Алексей Рослов, пишет "Суспильне".

По словам Рослова, все службы работают и фиксируют последствия. О них будет сообщено впоследствии.

Как сообщила спикер прокуратуры Донецкой области Анастасия Медведева, во время обстрела получила ранение женщина.

"По состоянию на 16:15 в результате, вероятно, артиллерийского обстрела российской армией города Константиновка получила осколочное ранение 73-летняя женщина", – рассказала спикер.

Ранее мы писали, что сегодня на Нью-Йорк Донецкой области противник сбросил авиабомбу ФАБ-250. Ранен один человек. Пострадали три многоэтажки, ясли, амбулатория, кинозал и спортзал.

Война в Украине идет уже 457-й день. Мы следим за новостями 26 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 456-го дня войны. Вчера вернулись домой 106 украинских пленных - 8 офицеров, 98 солдат и сержантов с Бахмутского направления. Также вчера ночью по Украине была совершена масштабная атака дронами. Было запущено 36 "Шахидов", все они были сбиты. Часть из них долетела до Львова.

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Олеся Медведева в своем блоге также подводила итоги дня.

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