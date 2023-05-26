Завтра в Днепре объявлен траур по погибшим в результате ракетного удара по больнице.

Об этом сообщил в пятницу, 26 мая, мэр города Борис Филатов.

По словам Филатова, разбор завалов продолжается. На данный момент пострадали минимум 26 человек, в том числе двое детей. Два человека погибли. Хотя ранее уже сообщалось о 30 раненых.

Тем временем, на фоне объявленного траура в Днепре, в Киеве сегодня намечается грандиозная вечеринка. Кроме прочих, там выступит в качестве диджея советник Офиса президента Сергей Лещенко.

Анонс мероприятия размещен на официальной Instagram-странице клуба Арсенал XXII.

Отметим, что в конце апреля бывший нардеп Лещенко уже выступал на этой площадке как диджей - это был его дебют. Выступление состоялось в рамках проекта под названием "Синтез" - техно-вечеринки

Тем временем из-под завалов здания клиники после обстрела в Днепре достали еще одно тело мужчины. Таким образом, погибших после ракетной атаки уже двое.

Мы публиковали видео первых минут после удара по Днепру.

По предварительным данным, удары наносились ракетами С-300 или С-400, заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Тип ракет еще уточняется, заявил он.