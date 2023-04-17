Советник Офиса президента Сергей Лещенко дебютировал как диджей, выступив в одном из киевских клубов.

Видео выступления он выложил в сториз своего Инстаграма.

Выступление состоялось в рамках проекта под названием "Синтез" - техно-вечеринки, которая прошла 15 апреля в клубе Арсенал XXII. Вход на вечеринку стоил от 200 до 400 гривен.

После резонанса в сети, вызванного видео, в частности, возмущением некоторых блогеров тем, что Лещенко диджеит, пока военные умирают на фронте, он опубликовал пост-реакцию.

"Считаю, что мой дебют в качестве диджея прошел удачно. Ведь не обо всех, кто впервые в жизни сыграл сет, пишут в новостях", - высказался Лещенко.

Он добавил, что сыграл 24 трека, а во вторник отправится на Донбасс. Это будет уже его 23-я поездка в Донецкую область.

Напомним, Лещенко некоторое время был женат на диджее Анастасии Топольской, известной как DJ NASTIA. Осенью советник Офиса президента развелся с ней.

Незадолго до этого разгорелся скандал из-за видео танцев Лещенко с картонкой в руках с надписью "Kiss me Donbass" (с англ. "поцелуй меня, Донбасс") на каком-то уличном фестивале. Тогда он оправдывался тем, что только что вернулся из поездки на Донбасс, а затем пошел на киевскую локацию "Келлер", где проходил благотворительный концерт.