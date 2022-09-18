Между экс-депутатом Бориславом Березой и советником главы Офиса президента Сергеем Лещенко разразился Facebook-конфликт, в ходе которого оба участника назвали друг друга "бл..дями".

Об этом стало известно на Facebook Борислава Березы.

Поводом стало размещенное в Facebook фото Лещенко с нашитым на рукаве шевроном 72-й бригады ВСУ. Возмущенный Берёза заявил, что Лещенко не имеет права носит шеврон. "Хочешь носить шеврон - подписывай контракт, б...ь!" - написал Береза.

В ответ Лещенко заявил, что "б...ь" - это то, что Береза каждое утро видит в зеркале.

Конфликт, судя по всему, не исчерпан.

Лещенко является советником Офиса президента Украины и одним из главных его спикеров. Береза же часто критикует Банковую.

Напомним, ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором бывшему народному депутату Бориславу Березе пытаются вручить повестку в военкомат. Береза на видео ходит с пистолетом на поясе. Он звонит своим знакомым и спрашивает, что ему делать.

Позже экс-нардеп Береза назвал видео с вручением ему повестки "вбросом" и обвинил в нем Ермака и Геращенко.