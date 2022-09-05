Телеграм-каналы публикуют видео, где Сергей Лещенко, один из советников Офиса президента и член Набсовета Укрзализныци, танцует с картонкой с надписью "Kiss me Donbass" (с англ. Поцелуй меня Донбасс - Ред.) на каком-то уличном фестивале.

"В общем, претендует на звание "самого весёлого советника Офиса президента". Правда, во время войны такой подход воспринимается неоднозначно", - комментирует ситуацию телеграм-канал "Политика Страны".

Сам Лещенко уже прокомментировал свои зажигательные танцы. Он заявил, что вчера утром вернулся с поездки на Донбасс (сторис оттуда Лещенко выкладывал весь день в течении воскресенья), а затем вечером пошел на киевскую локацию "Келлер", где проходил благотворительный концерт.

Плакат он поднял для того, чтобы его увидел музыкант - выходец из Донбасса.

"Собственно, на видео выступление одного из [музыкантов] – Данила Сеничкина, сценический псевдоним "Беженец". Он из Донецка. Так же из Донецка девушка - его поклонница, которая пришла на это мероприятие и держала плакат Kiss Me, Donbass. Собственно, именно его я поднял вверх, чтобы музыкант его увидел. И именно этот момент попал на видео. Это и есть правда. Так же, как и то, что прибыль от мероприятия организаторы отдадут musicians_defend_ukraine на покупку квадрокоптера", - написал Лещенко.

Ранее Лещенко в футболке с портретом президента Зеленского в розовой рамке на новоселье у своих друзей танцевал под хит Duran Duran.

Как писала "Страна", вечеринки в разгар войны неоднозначно воспринимаются как украинцами, так и военными. Так, развлекательный вечер в ночном клубе Одессы закончилась для его посетителей и персонала пожертвованием денег на ВСУ.

Также "Страна" сообщала, что недавно произошел скандал с киевским клубе "Hangover". Мужчина возмутился тусовкой около заведения во время войны, а клуб ответил, что решил возобновить танцы, в том числе, чтобы привлекать средства для ВСУ через благотворительные концерты.

Впрочем, по развлекательным заведениям часто проходят рейды с выдачей повесток и мобилизацией в ВСУ.

Тем временем война в Украине продолжается уже 194-й день. "Страна" следит за происходящим 5 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 193-го дня войны. Судя по информации из разных источников - украинская армия продвинулась в районе Высокополья на севере Херсонской области. Также нацгвардейцы записали видео из села Озерное Донецкой области, заявив о его освобождении.

Тем временем в Миноборны сообщили, что с 1 октября военнообязанным украинкам, которые станут на воинский учет, будет запрещен выезд за пределы страны. Для них будут действовать те же ограничения, что и для военнообязанных мужчин.

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