В Днепре на месте ракетного удара по больнице разобрано 90% завалов. Поисковые работы продолжаются. Неизвестна судьба ещё трёх человек.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в телеграм-канале.

Пострадали 32 человека, 15 из них в больнице, пятеро тяжёлые.

По предварительным данным, удары наносились ракетами С-300 или С-400, заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона. Тип ракет еще уточняется, сказал он.

Напомним, сегодня в Днепре объявили день траура.

Вчера Днепр пережил атаку дронами и ракетами, есть повреждения. ГСЧС и полиция опубликовали фото после обстрела Днепра.

Тем временем война в Украине идет уже 458-й день. Мы следим за новостями 27 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 457-го дня войны. Вчера утром россияне ударили по медучреждению в Днепре, пострадали люди. Китай призвал Европу добиться немедленного прекращения огня и отдать России захваченные территории, и Украина, и Запад этот вариант отвергает.

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Олеся Медведева в своем блоге подводила итоги минувшего дня.