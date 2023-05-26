Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее видеообращение в пятницу, 26 мая.

Главное из заявлений президента:

Прокомментировал ракетный удар по Днепру, где погибли два человека и более 30 раненых. Сообщил, что на этой неделе достигнут значительный прогресс в вопросе современной авиации для Украины. Рассказал о заседании Ставки верховного главнокомандующего, где важный доклад по ситуации на Донбассе сделал генерал Александр Сырский. Назвал "хорошими" результаты вчерашнего "Рамштайна", о которых доложил министр обороны. Сообщил о встрече с сенатором США Линдси Грэмом. Рассказал о совещании по новым санкциям против тех, кто "способствует российской агрессии".

Напомним, по данным украинского Генштаба, российские войска наступают на Донбассе и под Купянском. Украинская армия отбила 18 атак.

Война в Украине идет уже 457-й день. Мы следим за новостями 26 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 456-го дня войны. Вчера вернулись домой 106 украинских пленных - 8 офицеров, 98 солдат и сержантов с Бахмутского направления. Также вчера ночью по Украине была совершена масштабная атака дронами. Было запущено 36 "Шахидов", все они были сбиты. Часть из них долетела до Львова.

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Олеся Медведева в своем блоге также подводила итоги дня.

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