Нидерланды, вероятно, отправят истребители F-16 в Украину после обучения пилотов. Именно Амстердам несколько месяцев давил на США, чтобы те дали добро на отправку Украине авиации.

Об этом сообщает Bloomberg.

По данным источников издания, Нидерланды и Дания возглавляют коалицию по подготовке украинских пилотов при поддержке Великобритании и Бельгии.

По словам одного из источников издания, правительство Нидерландов уже обсуждает с союзниками планы будущей поставки. Однако это может заняться "много месяцев".

В настоящее время у Нидерландов на вооружении есть 42 истребителя F-16, 24 из которых используются самой голландской армией и не могут быть отправлены в Украину раньше середины следующего года.

10 самолетов должны были быть проданы компании Draken International, но сделка еще в декабре была отменена правительством без объяснения.

Официально в министерстве обороны Нидерландов заявили, что рассмотрят поставку позже, а пока в приоритете обучение пилотов.

Ранее СМИ сообщали, что первую программу обучения украинцев на F-16 запустят в Британии.

При этом канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что истребители F-16 в ближайшее время в Украину не попадут.