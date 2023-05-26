Российские войска наступают на Донбассе и под Купянском. Украинская армия отбила 18 атак.

Об этом сообщается в пятницу, 26 мая, в вечерней сводке Генштаба ВСУ в Facebook.

Главное из заявлений командования:

1. Отбито 18 атак на направлениях:

Бахмутском – в районе Предтечино;

Марьинском – в районе Марьинки;

Шахтерском – в районе Угледара;

Купянском – в районе Масютовки;

Лиманском – в районе Белогоровки.

2. На Волынском, Полесском, Северском, Слобожанском, Авдеевском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.

3. Армия РФ нанесла 18 ракетных и 60 авиаударов, совершила около 34 обстрелов из РСЗО.

4. Авиация ВСУ нанесла восемь ударов. Украинская ПВО уничтожила 10 из 10 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555.

Ранее мы писали, что завтра в Днепре объявлен траур по погибшим в результате ракетного удара по больнице.

По словам мэра города Бориса Филатова, разбор завалов продолжается. На данный момент пострадали минимум 26 человек, в том числе двое детей. Два человека погибли.

Война в Украине идет уже 457-й день. Мы следим за новостями 26 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 456-го дня войны. Вчера вернулись домой 106 украинских пленных - 8 офицеров, 98 солдат и сержантов с Бахмутского направления. Также вчера ночью по Украине была совершена масштабная атака дронами. Было запущено 36 "Шахидов", все они были сбиты. Часть из них долетела до Львова.

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Олеся Медведева в своем блоге также подводила итоги дня.

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