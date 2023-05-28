Этой ночью "Шахиды" массировано атаковали Киев. Мэр столицы Виталий Кличко рассказал о повреждениях в районах столицы, один дрон сняли на видео.

Так, по словам Кличко, последствия атаки дронов на столицу следующие:

в Печерском районе произошел пожар на крыше девятиэтажного дома.

в Соломенском - обломком дрона поврежден 3-й этаж 7 этажного здания.

спасатели ликвидируют пожар на предприятии в Голосеевском районе.

Мэр Киева сообщил, что в Соломенском районе столицы, в результате падения обломков БПЛА возле помещения одной из АЗС, погиб 41-летний мужчина, госпитализировали женщину 35 лет.

Также пострадавшие показали последствия разрушений после падения обломков БПЛА в Печерском районе. Кадры публикует военная администрация.

В Киевской городской военной администрации сообщили, что в Дарницком районе Киева из-за падения обломков в одном из магазинов выбиты стекла и повреждены двери, информацию о пострадавших уточняют.

Местные паблики показали видео полета "Шахида" в небе Киевской области.

В Киеве и области работала ПВО. По состоянию на 02:39 силы ПВО уничтожили больше 20 БПЛА, направлявшихся на Киев. Всего же с начала суток в воздушном пространстве Киева было уничтожено более 40 беспилотников РФ.

По состоянию на утро, пожар в Голосеевском районе столицы, пылавший после попадания обломков дрона, на площади 700 м.кв, был локализован. Разрушены строительные конструкции на общей площади 1000 кв.

Как писала "Страна", 26 мая Днепр пережил атаку дронами и ракетами. После удара ракет по больнице в Днепре двое погибших и больше 20 раненых.

Тем временем война в Украине идет уже 459-й день. Мы следим за новостями 28 мая в своем онлайне.

Подробности о важных событиях читайте в итогах. Этой ночью по Украине запустили рекордное количество "Шахидов" - 54, из них было сбито 52. В Киеве известно о разрушениях в нескольких районах, есть жертвы.

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