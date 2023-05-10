Ежемесячно 250-500 украинских солдат нуждаются в специализированном лечении потерянных конечностей.

Об этом говорится в письме мэра Киева Виталия Кличко к мэру Берлина Каю Вегнеру, сообщает Politico.

Кличко просит обеспечить лечение украинских солдат в клиниках Берлина и оплатить его.

Ранее мы рассказывали, что в середине апреля в Украине впервые провели операцию по имплантированию протеза прямо в кость пациента. Такая операция уже на второй день позволяет делать первые шаги, а через шесть месяцев - позволяет полноценно ходить.

Первым пациентом, которому провели такую операцию стал 56-летний капитан ВСУ Игорь Крупнов. Осенью он потерял обе ноги, подорвавшись на мине, когда ехал в авто с бойцами на задание.

Война в Украине продолжается уже 441-й день. Мы следим за новостями 10 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 440-го дня войны. В ночь на 9 мая по Украине запустили 25 ракет морского и воздушного базирования. 23 из них были сбиты. Ракетные удары России становятся уже практически ежедневными. Судя по всему, это связано с попыткой нанести урон резервам ВСУ накануне ожидаемого наступления.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала главные события минувших суток.