Правительство Германии поддержит создание и работу контейнерных цехов в Украине для изготовления протезов компании Otto Bock. Об этом сообщается в пресс-релизе по итогам визита министра здравоохранения ФРГ Карла Лаутербаха в Украину на сайте Минздрава Германии.

Также сообщается, что в Украину приедут помогать 200 хирургов и врачей скорой помощи. Также больница скорой помощи Берлина проводит обучение украинских врачей по лечению ожоговых ран.

Также немецкий институт имени Роберта Коха в сотрудничестве с Charité в ближайшие недели подключит несколько дополнительных больниц в Украине к телемедицинским консультациям для лечения пациентов с серьезными травмами.

"Дети наступают на мины, теряют конечности. Ведутся обстрелы жилых домов, тяжелые ранения получают мирные жители, в том числе дети. А иногда и несколько раз в день российские вооруженные силы бомбят медицинские учреждения в Украине. Гуманитарные последствия этой варварской захватнической войны против народа Украины невозможно измерить. Поэтому Германия предоставляет адресную медицинскую помощь многим людям, которые получили сильные ожоги, потеряли ноги или руки, и нуждаются в важном лекарстве. Украина нуждается в гуманитарной помощи так же, как и в нашей военной поддержке", - заявил Лаутербах.

По данным германского ведомства по здравоохранению, Минздрав Германии передал медицинских средств на сумму около 100 млн евро. Германская отрасль здравоохранения пожертвовала Украине еще более 100 млн евро.

Ранее посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в ходе пресс-конференции в Тель-Авиве заявил, что Израиль тянет время и не может принять раненых украинских солдат, которым ампутировали конечности.

Как писала "Страна", в первые дни полномасштабной войны РФ в Украине на протезном заводе Харькова произошел масштабный пожар.

Война в Украине продолжается уже 107-й день. "Страна" следит за происходящим 10 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 106-го дня войны. Арестович заявил, что Северодонецк и трассу из Бахмута на Лисичанск на этой неделе "точно не возьмут". В Генштабе сообщили, что противник скоро попытается выйти на административные границы Запорожской области. Министр обороны Резников рассказал, что в день ВСУ теряют 100 человек убитыми и 500 ранеными. Американская газета The Independent со ссылкой на данные разведки написала, что орудий и систем залпового огня у России в зоне боевых действий больше в 20 раз, а боеприпасов - в 40 раз.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.