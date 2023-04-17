В Украине впервые провели операцию по имплантированию протеза прямо в кость пациента. Такая операция уже на второй день позволяет делать первые шаги, а через шесть месяцев - позволяет полноценно ходить.

Об этом сообщает Минздрав.

Первым пациентом, которому провели такую операцию стал 56-летний капитан ВСУ Игорь Крупнов. Осенью он потерял обе ноги, подорвавшись на мине когда ехал в авто с бойцами на задание.

Сделать операцию украинским медикам помогал коллега из Австралии, который провел уже 1500 подобных операций.

Ранее сообщалось, что в 2020 году в Украине впервые в городской больнице провели операцию по имплантации механического сердца. Уникальная операция длилась три часа. Оперировали кардиохирурги Александровской больницы, которые прошли соответствующее обучение за рубежом и получили сертификаты специалистов по имплантации механического сердца.

Также мы писали, как в Украине переписали закон о трансплантации.

Кроме того, сообщалось, что в США человеку впервые успешно пересадили сердце свиньи.