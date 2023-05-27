После слов Юрия Луценко о том, что россияне уже полностью захватили Бахмут, в ВСУ заявили, что украинская армия все ещё контролирует юго-западную часть в районе разрушенного памятника самолёту (напомним, россияне заявляют, что захватили его ещё неделю назад).

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Также она сказала, что интенсивность боев на бахмутском направлении спала, вчера и сегодня у ВСУ не было продвижения на флангах. А Россия сделала ставку на нанесение авиационных ударов и интенсивных артиллерийских обстрелов.

"Враг же активно обстреливает окрестности города и подступы к нему. Мы крепко держим занятые ранее высоты на севере и юге Бахмута. В то же время, продвижение на протяжении вчера и сегодня приостановлено с целью выполнения других задач", - пишет Маляр.

По словам замминистра обороны, снижение наступательной активности врага обусловлено тем, что производится замена и перегруппировка войск для усиления возможностей.

Напомним, по данным Института изучения войны, войскам РФ может быть затруднительно провести деблокирование подразделений "вагнеровцев" в Бахмуте. Причиной этому являются успешные контратаки сил обороны Украины вблизи города и продолжение ограниченных локальных операций в этом районе.

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