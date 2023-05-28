Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду постановление о введении санкций против Ирана на 50 лет.

Президент предлагает:

полностью запретить торговые операции с Ираном,

остановить транзит ресурсов,

прекратить полеты и перевозки,

предотвратить выведение капиталов резидентами Ирана из Украины.

ввести запрет на осуществление каких-либо инвестиций в исламскую республику

запретить передачу технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности.

Отметим, что РФ за последнее время участила удары дронами "Герань" иранского производства. Видимо, с этим и связана инициатива Зеленского.

Так, ночью 28 мая россияне запустили запустили рекордное количество "Шахидов" по Украине, не все удалось сбить.

Мэр столицы Виталий Кличко рассказал о повреждениях в районах (пострадали Печерский, Соломенский, Дарницкий, Голосеевский районы).

Также "Страна" писала, как в Черниговской области пограничники сбили "Шахед" при помощи стрелкового оружия.

Тем временем война в Украине идет уже 459-й день. Мы следим за новостями 28 мая в своем онлайне.