В Черниговской области пограничники сбили "Шахед" при помощи стрелкового оружия
Ночью 28 мая российские войска запустили рекордное количество "Шахидов" по Украине. Один из БПЛА украинские пограничники сбили над Черниговской областью.
Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
"Сегодня ночью во время воздушной атаки бойцы ГПСУ совместно с ВСУ попали во вражеский "Шахед". Обнаружив цель, украинские воины открыли огонь из стрелкового оружия и других имеющихся средств", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "Шахед" упал в поле, не долетев до определенной цели.
Как писала "Страна", сегодня ночью Киев атаковали "Шахеды", мэр столицы Виталий Кличко рассказал о повреждениях в районах (пострадали Печерский, Соломенский, Дарницкий, Голосеевский районы).
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