Ночью 28 мая российские войска запустили рекордное количество "Шахидов" по Украине. Один из БПЛА украинские пограничники сбили над Черниговской областью.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Сегодня ночью во время воздушной атаки бойцы ГПСУ совместно с ВСУ попали во вражеский "Шахед". Обнаружив цель, украинские воины открыли огонь из стрелкового оружия и других имеющихся средств", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Шахед" упал в поле, не долетев до определенной цели.

Как писала "Страна", сегодня ночью Киев атаковали "Шахеды", мэр столицы Виталий Кличко рассказал о повреждениях в районах (пострадали Печерский, Соломенский, Дарницкий, Голосеевский районы).

Война в Украине идет уже 459-й день. Мы следим за новостями 28 мая в своем онлайне.

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