Иран представил новую баллистическую ракету с дальностью в 2000 километров. Ракета "Хайбер" - новейшая версия семейства ракет "Хорремшехр", оснащена двигателем на жидком топливе и способна нести боеголовку весом до 1500 кг.

Об этом сообщают иранские СМИ.

Она не нуждается в деятельности системы наведения и управления в атмосфере, что по замыслу разработчиков, должно сделать ее полностью невосприимчивой к атакам РЭБ.

Как писала "Страна", украинская разведка сообщает, что РФ заинтересована в получении ракет от Ирана, но Тегеран занял "выжидательную позицию". По словам заместителя начальника Главного управления военной разведки Украины Вадима Скибицкого, на данный момент достоверных данных о передаче иранских ракет России нет.

Ранее СМИ писали, что Иран заключил сделку с Россией по закупке истребителей Су-35.

Также сообщалось, что в ЦРУ назвали тревожным быстрое развитие отношений между РФ и Ираном.

Тем временем война в Украине идет уже 456-й день. Мы следим за новостями 25 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 455-го дня войны. Из сводок Генштаба пропала формулировка о боях внутри Бахмута. Хотя замминистра обороны Анна Маляр вновь заявляет, что украинские силы удерживают район около памятника самолёту. Морскими дронами был атакован самый современный на сегодняшний день разведывательный корабль в составе российского флота "Иван Хурс". А куратор "Вагнера" Пригожин дал интервью, где снова рассказал много "зрады", допустив даже революцию в РФ.

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Олеся Медведева в своем блоге также подводит итоги дня.