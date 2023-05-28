Руководитель "Украинского института будущего" Вадим Денисенко комментирует сообщения украинских СМИ о "чуть ли не о войне между Афганистаном и Ираном", которые появились после обстрелов пограничного пункта Ирана.

Он заявляет, что "пока это точно еще не война", а скорее "локальный конфликт", и перечисляет несколько своих выводов из текущей ситуации:

"Это не первый подобный инцидент. Ключевых проблем две: неопределенность границы (спор за пару километров), а иранцы недавно укрепили свою линию обороны, зайдя на противоречивую территорию. Вторая линия конфликта – река и водные ресурсы Пока это выглядит как локальный конфликт. Без влияния третьей стороны качать ситуацию невозможно. Китай категорически против такого конфликта и хотел бы примирение двух сторон. Но стороны уперлись в п.1. Единственная заинтересованная сторона – США. В настоящее время они возобновили гуманитарное финансирование талибов. Но до сих пор ничто не указывало, что они зашли настолько далеко, чтобы иметь возможность инициировать такой конфликт", - пишет Денисенко.

Как сообщала "Страна", сегодня с утра в Сети ширятся слухи о том, что якобы Талибан (правящая партия Афганистана) объявил войну Ирану. И что уже идут боевые действия.

Мы сразу отмечали, что пока достоверно известно лишь то, что вчера на границе двух стран произошла перестрелка, в ходе которой двое иранских пограничников и один военный Талибана были убиты.