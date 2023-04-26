В Иране в результате вооруженного нападения убит член Совета экспертов аятолла Аббас Али Сулеймани и его телохранители. Он считался доверенным лицом духовного лидера и фактического руководителя Ирана аятоллы Хаменеи.

Опубликовано видео нападения, а местные СМИ сообщают подробности.

Убийство произошло в банке города Баболсар на севере страны. В Сулеймани попало не менее 11 пуль.

На видео мужчина подходит к аятолле и открывает огонь.

Ранее мы писали, что недавно в Индии в прямом телеэфире произошло двойное убийство. Жертвами стали два брата, в прошлом - политики, ныне - заключенные.

Это сделали трое мужчин, выдававших себя за журналистов. Кроме братьев, их пули поразили полицейского и журналиста, но не смертельно. Нападавшие задержаны.

Также "Страна" рассказывала, что в прошлом году в экс-премьера Японии Синдзо Абэ стреляли во время уличного выступления. Синдзо Абэ получил ранение в грудь и потерял сознание, его госпитализировали. Позже он скончался от полученных ранений.

СМИ публиковали видео убийства бывшего японского премьера.