Двойное убийство в прямом телеэфире произошло в Индии.

Жертвами стали два брата, в прошлом - политики, ныне - заключенные.

ВВС пишет об этом инциденте, который иллюстрирует нравы, царящие в индийской политике.

Атик и его брат Ашраф под сопровождением были доставлены в город Праяградж для допроса по февральскому убийству Умеша Пала, ключевого свидетеля по делу об убийстве Раджу Пала, который победил Ашрафа на парламентских выборах в 2004 году.

Главным подозреваемым в этом убийстве считался сын-подросток Атика - Асад. В начале этой неделе полиция попыталась его взять, но при оказании вооруженного сопротивления застрелила вместе с несколькими товарищами.

Возможно, братьев застрелили из мести за Умеша Пала. Это сделали трое мужчин, выдававших себя за журналистов. Кроме братьев, их пули поразили полицейского и журналиста, но не смертельно. Нападавшие задержаны.

Атик Ахмед впервые был обвинен в деле об убийстве в 1979 году, а свои первые выборы он выиграл в 1989 году. Против него были зарегистрированы десятки уголовных дел, включая похищение, убийство и вымогательство. В марте этого года местный суд приговорил его и еще двух человек к пожизненному заключению по делу о похищении.

Ранее мы писали, что в прошлом году в экс-премьера Японии Синдзо Абэ стреляли во время уличного выступления. Позже он скончался от полученных ранений.

СМИ публиковали видео убийства бывшего японского премьера.