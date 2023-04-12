Полиция Луисвилля, штат Кентукки, опубликовала видео с нательной камеры полицейского, на котором запечатлена операция в отделении Old National Bank, где было совершено вооружённое нападение в понедельник, 10 апреля.

Соответствующие кадры появились на YouTube-канале правоохранителей Луисвилля, а также на канале EuroNews.

Власти сообщили, что стрелок вёл прямую трансляцию массового убийства в Instagram.

По информации CNN, на днях он узнал о скором увольнении. Перед тем, как отправиться на место преступления, стрелявший оставил письмо своей семье, в котором раскрыл свои намерения.

Напомним, 25-летний сотрудник банка открыл огонь по своим коллегам: пятеро погибли, девять человек, включая двух полицейских, получили ранения. В ходе перестрелки злоумышленник был убит.

Ранее мы писали, что сообщали, что 28-летняя девушка, вооруженная двумя штурмовыми винтовками и пистолетом устроила стрельбу в христианской школе в Нэшвилле. Среди погибших – трое учеников школы и трое ее сотрудников. Стрелявшую девушку обезвредила полиция.

Также "Страна" рассказывала, что в Северной Каролине вооруженный дробовиком мужчина убил четырех гражданских и полицейского.