Количество погибших в результате стрельбы в приходской школе в Нэшвилле (США) увеличилось до шести человек. Также стало известно, что огонь открыла 28-летняя девушка, вооруженная двумя штурмовыми винтовками и пистолетом.

Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает Reuters.

Среди погибших – трое учеников школы и трое ее сотрудников. Также пишут, что стрелявшую девушку обезвредила полиция.

Раньше мы рассказывали, как в США шестилетний школьник выстрелил в свою учительницу после ссоры. Начальник полиции города заявил, что школьник и учительница поссорились, после чего мальчик выстрелил в нее из пистолета. Правоохранители считают, что выстрел не был случайностью: мальчик умышленно принес огнестрельное оружие в школу и направил его на учителя. Других детей в классе во время инцидента не было.

На прошлой неделе толпа отдыхающих устроила погромы со стрельбой в Майами-Бич во время весенних каникул, в результате два человека погибли. Люди крушили кафе, сражались и прыгали на машинах. Мэр Дэн Гелбер в видеообращении уже заявил, что таким отдыхающим в городе не рады, и в городе на всю неделю вводится комендантский час.