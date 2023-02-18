В США снова произошла стрельба с большим количеством жертв. Мужчина открыл огонь на поражение в маленьком поселке Аркабутла (штат Миссисипи), с населением всего 300 человек. Погибли шесть человек.

Об этом сообщают западные медиа.

В нападении подозревается 51-летний местный житель Ричард Дейл Крам. Сейчас он находится в окружной тюрьме, при задержании он не сопротивлялся. Во время обыска у подозреваемого изъяли дробовик и два пистолета. Мотивы нападения пока не установлены.

Шериф Брэд Лэнс рассказал, что обвиняемый вошел в магазин на автозаправочной станции около 11:00 по местному времени и застрелил человека, с которым он не был связан. Затем он пошел в соседний дом, где застрелил свою бывшую жену - и, по данным BBC, ударил, но не застрелил ее жениха.

Следователи говорят, что после этого стрелок поехал в другой дом и застрелил мужчину, который, возможно, был его отчимом, а также еще одну женщину. Потом он застрелил еще двух человек - одного в машине, одного на дороге недалеко от своего дома. По словам шерифа Лэнса, последние две жертвы, по-видимому, были строителями.

На инцидент отреагировал президент США Джо Байден.

"С начала года прошло 48 дней, а наша страна пережила уже как минимум 73 случая массовой стрельбы. Сопереживания и молитв недостаточно. Насилие с применением огнестрельного оружия - это эпидемия, и Конгресс должен действовать прямо сейчас", - говорится в его заявлении с явным намёком на необходимость ограничения продаж огнестрельного оружия, против чего категорически выступают республиканцы.

Ранее мы писали, что на днях во время стрельбы в средней школе Вильямсбург в Бруклине, Нью-Йорк, были ранены три человека.

Также "Страна" рассказывала, что после стрельбы в зале для бальных танцев калифорнийского города Монтерей-Парк погибли десять человек.